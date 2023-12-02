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Microsoft пообещала создать магазин игр для мобильных устройств

Microsoft пообещала создать магазин игр для мобильных устройствMicrosoft на фоне яркой атмосферы Comic Con Experience (CCXP) в Сан-Паулу — ежегодного бразильского фестиваля, посвящённого комиксам, сериалам, фильмам, аниме, видеоиграм и фантастической литературе, — объявила о своих планах запустить собственный магазин игр для мобильных устройств. Это заявление сделал Фил Спенсер (Phil Spencer), руководитель подразделения Xbox, подчеркнув амбициозные намерения Microsoft конкурировать с доминирующим положением Apple и Google. Источник изображения: 2023583 / Pixabay
Источник: 3dnews.ru

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