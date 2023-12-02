Microsoft пообещала создать магазин игр для мобильных устройств

Microsoft на фоне яркой атмосферы Comic Con Experience (CCXP) в Сан-Паулу — ежегодного бразильского фестиваля, посвящённого комиксам, сериалам, фильмам, аниме, видеоиграм и фантастической литературе, — объявила о своих планах запустить собственный магазин игр для мобильных устройств. Это заявление сделал Фил Спенсер (Phil Spencer), руководитель подразделения Xbox, подчеркнув амбициозные намерения Microsoft конкурировать с доминирующим положением Apple и Google. Источник изображения: 2023583 / Pixabay

Источник: 3dnews.ru