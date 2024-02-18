Microsoft потратит €3,2 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры в Германии

Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) объявил о намерении Microsoft в следующие два года потратить €3,2 млрд ($3,4 млрд) на развитии своей ИИ-инфраструктуры в Германии, передаёт Bloomberg. По словам Смита, немецкие компании активно осваивают связанные с ИИ технологии, так что Microsoft расширяет парк дата-центров в Европе. Параллельно компания пытается уладить антимонопольные споры Объём прямых инвестиций в Германии станет крупнейшим для компании в этой стране. Средства пойдут на возведения новых ЦОД в земле Северный Рейн-Вестфалия и около Франкфурта, а также на обучение сотрудников. При этом компания не намерена привлекать для реализации проектов государственные субсидии. В то же время она инвестирует не только в ЦОД, но и облачную инфраструктуру в целом.

Источник: 3dnews.ru