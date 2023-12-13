Microsoft представила Phi-2 — революционную малую ИИ-модель с большим потенциалом

Microsoft представила передовую ИИ-модель Phi-2, насчитывающую 2,7 млрд параметров. Модель продемонстрировала превосходные результаты в широком спектре тестов, включая понимание языка, решение математических задач, программирование и обработку информации. Главной особенностью Phi-2 является её способность конкурировать, а зачастую и превосходить ИИ-модели, в 25 раз превышающие её по размеру. Новинка уже доступна через Microsoft Azure AI Studio для исследователей и разработчиков, желающих интегрировать передовой ИИ в свои приложения. Источник изображений: Microsoft

Источник: 3dnews.ru