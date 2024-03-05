Microsoft прекращает поддержку прослойки WSA для запуска Android-приложений в Windows

Компания Microsoft опубликовала предупреждение о прекращении поддержи прослойки WSA (Windows Subsystem for Android), обеспечивающей запуск в Windows 11 мобильных приложений и игр, созданных для платформы Android. Android-приложения, установленные до 5 марта 2024 года, продолжат работать ещё год, после чего поддержка подсистемы будет полностью прекращена. 5 марта 2025 года также будет прекращена поддержка каталога приложений Amazon Appstore для Windows.

Прослойка WSA реализована по аналогии с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows, и также использует полноценное ядро Linux, которое выполняется в Windows при помощи виртуальной машины. Установка Android-приложений для WSA осуществлялась из каталога Amazon Appstore, который можно было установить в форме Windows-приложения из Microsoft Store. Для пользователей работа с Android-приложениями мало чем отличалась от запуска обычных Windows-программ.



Источник: opennet.ru