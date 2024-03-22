Microsoft прокачала ремонтопригодность Surface Pro 10 и Surface Laptop 6

Компания Microsoft значительно упростила ремонт планшета Surface Pro 10 и ноутбука Surface Laptop 6 относительно их предшественников. Производитель добавил на заменяемые элементы специальные QR-коды, а также отметки, сообщающие о самом типе компонента, а также характеристиках используемых винтов и типах инструментов, которые требуются для его замены. Источник изображений: Microsoft

Источник: 3dnews.ru