Microsoft проведёт в мае презентацию, которая положит начало году ИИ-компьютеров

Компания Microsoft проведёт 20 мая мероприятие, посвящённое своему видению «ИИ в аппаратном и программном обеспечении», а именно — ИИ-функциям в Surface и Windows. Транслировать его не будут, так что единственный способ увидеть всё своими глазами — посетить презентацию лично. Источник изображения: microsoft.com

Источник: 3dnews.ru