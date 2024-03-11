Microsoft рассказала, как полностью удалить облачный сервис OneDrive из некоторых Windows

На портале техподдержки Microsoft появилась инструкция по отключению и удалению из Windows приложения OneDrive. Данный сервис ранее продвигался как основное облачное хранилище в Windows и его нельзя было просто так удалить. Новое пошаговое руководство предназначено для тех, кто хочет отключить, деактивировать или удалить OneDrive. Сама Microsoft рекомендует пользователям Windows 10 и 11 просто «отвязать» OneDrive от компьютера, обещая сохранить полный доступ к загруженным файлам посредством OneDrive.com. После отвязки OneDrive можно «скрыть» из Windows или удалить, как объясняет Microsoft, причем последняя опция доступна на «некоторых версиях Windows», а также на мобильных устройствах Android и iOS.

Источник: 3dnews.ru