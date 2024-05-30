Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows

Компания Microsoft объявила о разработке графического конфигуратора для WSL (Windows Subsystem for Linux), прослойки для запуска Linux-приложений в Windows. Конфигуратор упростит настройку WSL под свои потребности и позволит управлять и просматривать различные параметраы WSL без необходимости ручного редактирования файла «.wslconfig».

В качестве основной проблемы с «.wslconfig» отмечаются трудности с пониманием какие настройки доступны и какие значения можно в них выставить. В графическом конфигураторе представлены все возможные настройки, которые будут сгруппированы по категориям и снабжены индикатором допустимости применения того или иного параметра в текущей системе. При этом возможность настройки через файл «.wslconfig» также будет сохранена и пользователь может одновременно пользоваться как GUI, так и текстовым файлом конфигурации.

Из других изменений в WSL упоминается включение по умолчанию некоторых настроек, ранее относящихся к категории экспериментальных. В частности, включены настройки: «autoMemoryReclaim=dropCache» для автоматического возвращения освободившейся памяти обратно в Windows и «dnsTunneling=true» для туннелирования DNS в Windows 11.

Из экспериментальных возможностей добавлена опция «wsl —manage <distro> —set-sparse <true/false>» для автоматического возвращения освобождающегося дискового пространства основной системе и параметр «networkingMode=mirrored» для включения режима зеркалирования сети, необходимого для поддержки IPv6.

В Microsoft Defender добавлен плагин для WSL, позволяющий использовать Microsoft Defender for Endpoint для мониторинга WSL окружений. Кроме того, обеспечена интеграция в WSL агента, позволяющего управлять настройками через Intune. В дальнейшем также будет добавлена возможность использования конфигуартора Dev Home для управления и запуска WSL-окружений.