Microsoft: российские хакеры похитили часть исходного кода и продолжают атаки

Компания Microsoft, обвинившая в начале года хакерскую группировку Nobelium с российскими корнями во взломе электронной почты некоторых своих руководителей, заявила, что хакерам также удалось похитить некоторые фрагменты исходного кода, и сейчас они продолжают попытки проникновения в её системы с помощью имеющихся данных. Источник изображения: Boskampi/Pixabay

Источник: 3dnews.ru