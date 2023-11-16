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Microsoft скоро внедрит ИИ-помощника Copilot вообще везде — 1 декабря он выйдет из беты

Исходя из заявлений, прозвучавших на конференции Ignite, компания Microsoft хочет использовать ИИ-помощника Copilot практически везде в составе веб-сервиса офисных приложений Microsoft 365. Компания сообщила, что общий релиз Copilot для Microsoft 365 состоится к началу следующего года. Источник изображений: Microsoft
Источник: 3dnews.ru

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