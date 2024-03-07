Microsoft согреет 6 тыс. датских домов теплом своего нового дата-центра

«Мусорное» тепло нового дата-центра Microsoft, строящегося в Дании, будет использоваться для отопления до 6 тыс. домов. Datacenter Dynamics сообщает, что ЦОД возводится в муниципалитете Хойе Таструп, расположенном в 25 км от Копенгагена — это один из трёх объектов, строящихся для зоны Azure, анонсированной ещё в 2020 году. Он должен заработать осенью этого года. Ещё два ЦОД возводятся в Роскилле и Кёге. Тёплая вода от систем охлаждения дата-центра будет использоваться компанией VEKS, строящей районные системы отопления в окрестностях Копенгагена совместно с Høje Taastrup Fjernvarme (HTF). В VEKS и Microsoft рассчитывают, что первые «партии» тепла ЦОД смогут попасть к жителям во время отопительного сезона 2025–2026 гг. Дополнительно Microsoft пообещала создать парк отдыха.

Источник: 3dnews.ru