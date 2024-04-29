Microsoft стала рекламировать свои продукты при первом запуске Windows 11 после обновления

Добавив рекламу в меню «Пуск», компания Microsoft решила не останавливаться на достигнутом и начала показывать пользователям Windows 11 полноэкранные рекламные объявления, посвящённые собственным продуктам компании. Источник изображений: Windows Latest
Источник: 3dnews.ru
Добавив рекламу в меню «Пуск», компания Microsoft решила не останавливаться на достигнутом и начала показывать пользователям Windows 11 полноэкранные рекламные объявления, посвящённые собственным продуктам компании. Источник изображений: Windows Latest