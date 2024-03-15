Microsoft тоже не будет «штрафовать» пользователей за уход из облака Azure

Компания Microsoft вслед за AWS и Google Cloud объявила об отмене «штрафов» за уход из облачного сервиса Azure, передаёт The Register. В Microsoft заявляют, что поддерживают выбор клиентов, каким бы он ни был, так что теперь компания гарантирует бесплатный отказ от использования сервисов Azure с выгрузкой данных из облака Microsoft при переходе к другому провайдеру или их переносе на собственные серверы. Примечательно, что такая лояльность к выбору уходящих клиентов наверняка связана с европейским Законом о данных, который упрощает переход клиентов между конкурентам. Новые правила должны заработать в сентябре 2025 года. Случаи с подобными «штрафами» сейчас пристально изучает и британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA). Также есть мнение, что новые правила могут быть связаны не только и не столько с ЕС и Великобританией, сколько с некоторыми требованиями в США, особенно если это касается сотрудничества с военными ведомствами.

Источник: 3dnews.ru