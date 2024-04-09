Microsoft уже три месяца не устраняет ошибку, мешающую установке обновления безопасности Windows 10

Призванное исправить проблемы безопасности с разделом восстановления Windows 10 обновление KB5034441 не устанавливается у многих пользователей даже спустя три месяца после его выхода, и Microsoft знает об этом, но пока ничего не предприняла. Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru