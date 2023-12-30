Microsoft выпустила ИИ-помощника Copilot для устройств на iOS и iPadOS

Microsoft выпустила новое приложение Microsoft Copilot для iOS и iPadOS вслед за его выходом на платформе Android. Copilot, теперь доступный в Apple App Store, предлагает пользователям расширенные функции ИИ, включая интеграцию с ИИ-генератором изображений DALL-E 3 и доступ к передовой модели GPT-4 компании OpenAI без оформления платной подписки. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru