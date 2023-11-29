Microsoft выпустила «уродливый» рождественский свитер в стиле Windows XP

Компания Microsoft, согласно уже устоявшейся традиции, ежегодно выпускает так называемые «уродливые» рождественские свитеры, связанные с операционными системами Windows и их приложениями. В прошлом году компания выпустила свитер, посвящённый «Скрепышу» (виртуальному ассистенту Microsoft Office), а ещё ранее — свитеры в стиле игры «Сапёр», Windows 95 и других своих программных разработок. Темой «уродливого» рождественского свитера в 2023 году стали обои рабочего стола Windows XP. Источник изображений: Microsoft

Источник: 3dnews.ru