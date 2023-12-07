Microsoft выпустит революционную Windows с ориентацией на искусственный интеллект

Ранее в этом году Microsoft покинул Панос Панай (Panos Panay), директор по продуктам компании, под чьим руководством велась разработка Windows 11 и устройств Surface. Новое руководство подразделения продолжает формировать дорожную карту развития программной платформы на ближайшие годы. На этом фоне портал Windows Central собрал информацию касательно дальнейшего развития Windows — оно, как не удивительно, будет опираться на искуственный интеллект. Источник изображений: Windows Central

Источник: 3dnews.ru