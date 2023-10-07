Microsoft выпустит собственный ИИ-ускоритель, чтобы подорвать доминирование NVIDIA

Microsoft вскоре может представить собственный ускоритель для систем искусственного интеллекта, выяснило издание The Information. Софтверный гигант включился в работу над этим проектом, чтобы сократить расходы и снизить зависимость от NVIDIA, которая остаётся крупнейшим поставщиком таких компонентов. Презентация чипа от Microsoft может состояться на конференции разработчиков в ноябре. ИИ-процессор Microsoft, как сообщается, будет ориентирован на работу в серверном сегменте — компания включит его в пакетные предложения для клиентов. Тестированием чипа занимались подразделения в OpenAI и самой Microsoft, которая взяла на себя финансовую нагрузку проекта. Ранее стало известно, что разработку собственных ускорителей рассматривает и сама OpenAI, в том числе изучая возможность поглощения одной из профильных компаний.

Источник: 3dnews.ru