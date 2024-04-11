Microsoft за раз устранила 149 уязвимостей в разных продуктах

На этой неделе Microsoft выпустила очередной пакет обновлений безопасности в рамках программы Patch Tuesday. В нём содержатся исправления для 149 уязвимостей в разных продуктах компании, включая две уязвимости нулевого дня и десятки уязвимостей удалённого выполнения кода. Источник изображения: freepik.com

Источник: 3dnews.ru