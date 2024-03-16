Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Американская компания Microsoft отправила российским компаниям письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Информацию о письме РБК подтвердили в ГК Softline (разработчик экосистемы Softline Universe). PR-директор Softline Светлана Ащеулова сообщила о получении аналогичной информации и от Amazon.

Это связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России, который был принят 19 декабря 2023 года. В нем содержатся ограничения на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI, CRM и др.), пояснила Ащеулова.

«Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно. Согласно письмам от правообладателей, данные продукты станут недоступны для российских клиентов в связи с требованиями новых положений Регламента ЕС 833/2014, который вводит ограничения на поставку в Россию различных видов программного обеспечения. Важно отметить, что речь может идти обо всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ согласно требованиям указанного выше регламента», — отметила она.

Источник: linux.org.ru