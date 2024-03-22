Microsoft заплатит $650 млн стартапу Inflection AI за ИИ-технологии и переманенных сотрудников

Корпорация Microsoft готова заплатить стартапу Inflection AI около $650 млн для получения лицензий на использование его программного обеспечения в сфере ИИ. В дополнение к этому большая часть сотрудников Inflection AI перейдёт в Microsoft. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Источник изображения: pixabay.com

Источник: 3dnews.ru