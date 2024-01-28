27 января опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.
Список основных изменений:
- В VFS добавлена поддержка формата сжатия LZO/LZOP.
- Виртуальная ФС uc1541, предоставляющая доступ к дисковым образам Commodore VIC20/C64/C128, обновлена до версии 3.6.
- Реализация виртуальной ФС s3+, используемая для доступа к хранилищу Amazon AWS S3, переведена на Python 3.
- В VFS прекращена поддержка сервера и протокола FISH.
- Повышены требования к версии GLib, для работы теперь требуется как минимум выпуск 2.32.0.
- В темах оформления добавлена поддержка назначения цветов для выделения в редакторе непечатаемых символов.
- На платформе FreeBSD в драйвере ext2fs добавлена поддержка атрибутов файлов.
- Решена проблема с выставлением некорректного времени изменения после возобновления прерванной операции копирования.
- В редакторе налажено удаление выделенных столбцов.
- В Tar VFS решена проблема с обработкой жёстких ссылок.
- В Shell VFS решена проблема с именами файлов, включающими кириллические или диакритические символы.
Источник: linux.org.ru