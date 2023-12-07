Интерфейсы UEFI, загружающие устройства Windows и Linux, могут быть взломаны с помощью вредоносных изображений логотипов. Миллиарды компьютеров под управлением Windows и Linux практически от всех производителей уязвимы к новой атаке, которая запускает вредоносную микропрограмму на ранних этапах загрузки. Таким образом система оказывается заражена вирусов, который практически невозможно обнаружить или удалить с помощью существующих механизмов защиты. Источник изображения: pixabay.com

Источник: 3dnews.ru