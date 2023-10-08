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Минцифры обозначило, когда будет достаточно показать цифровой паспорт на «Госуслугах» вместо бумажного

Минцифры разработало правила использования цифровых версий документов, удостоверяющих личность, через приложение «Госуслуг» вместо их традиционных бумажных версий. В первую очередь это касается цифрового паспорта. Сообщение об этом появилось на портале проектов правовых актов. Источник изображения: Malte Helmhold/unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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