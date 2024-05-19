Минцифры пообещало тестовые зоны 5G по всей России и полноценные сети в городах-миллионниках до 2030 года

Тестовые зоны для сетей мобильной связи пятого поколения (5G) будут организованы на территории России до 2030 года. Об этом в ходе беседы с журналистами на выставке-форуме «Россия» рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. Источник изображения: ArtisticOperations / Pixabay

Источник: 3dnews.ru