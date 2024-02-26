Минцифры попытается обязать Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов в России

Минцифры намерено в весеннюю сессию Госдумы РФ внести законопроект, который обяжет американскую компанию Apple открыть свои смартфоны для установки приложений из сторонних магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. Однако эксперты считают, что у российских регуляторов немного механизмов, которые можно задействовать, чтобы заставить Apple соблюдать требования, хотя в целом компания продолжает выполнять решения судов и надзорных органов. Что касается инициативы Минцифры, то речь идёт о законопроекте, который впервые был анонсирован в декабре 2022 года. На тот момент господин Шадаев сравнивал его с принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках (DMA). В настоящее время документ дорабатывается по предложениям администрации президента. Сама же инициатива появилась на фоне удаления из магазинов мобильных приложений Apple и Google продуктов российских компаний, попавших под санкции западных стран. По данным источника, упомянутый законопроект затронет всех владельцев мобильных операционных систем, производителей устройств и операторов магазинов, которые будут обязаны обеспечить установку всех приложений на равных условиях.

Источник: 3dnews.ru