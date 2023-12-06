Министерство энергетики США выявило плохое обслуживание экзафлопсного суперкомпьютера Frontier

Управление генерального инспектора (OIG) Министерства энергетики США провело проверку ЦОД Национальной лаборатории Ок-Ридж, на базе которой работают передовые суперкомпьютеры, в том числе — первая в мире экзафлопсная система Frontier. Как сообщает The Register, результаты оставляют желать лучшего. В сентябре прошлого года в OIG поступило заявление о необходимости проверки качества обслуживания и калибровки оборудования (в первую очередь речь температурных датчиках и автоматике систем охлаждения) на площадке лаборатории, расположенной в Теннеси. Лаборатория занимается проектами в области атомной энергетики и обеспечения национальной безопасности. Доклад по результатам проверки связан с ЦОД на площадке Ок-Ридж. В одном из кампусов находится центр Oak Ridge Leadership Computing Facility (OLCF), управляющий суперкомпьютером Frontier.

Источник: 3dnews.ru