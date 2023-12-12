Министр торговли США: NVIDIA может, будет и должна продавать ускорители ИИ в Китай

После первоначальных критических замечаний в адрес деятельности NVIDIA по адаптации своих изделий к постоянно меняющимся санкциям США в адрес Китая министр торговли первой из стран немного сменила риторику. Она даёт понять, что власти США не возражают против поставок ускорителей NVIDIA в Китай, если речь идёт не о самых производительных решениях для коммерческого рынка. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru