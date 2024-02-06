Мировые продажи мониторов просели в 2023 году, но во второй половине текущего начнётся рост

По оценкам TrendForce, в 2023 году мировые продажи мониторов упали на 7,3 %, достигнув 125 млн устройств, и это ниже показателей до пандемии. На фоне низкой базы, а также ожидаемого восстановления экономики и характерного для отрасли 4-5-летнего цикла обновления ПК, прогнозируется, что со второй половины 2024 года начнётся обновление мониторов, приобретённых во время пандемии. Это должно способствовать росту мировых поставок мониторов на 2 % до 128 млн единиц. Источник изображения: geralt / Pixabay

Источник: 3dnews.ru