Младшие AMD Ryzen 8000G получили урезанные интерфейсы для SSD и видеокарты

В ходе выставки CES 2024 компания AMD не предоставила исчерпывающей технической информации о настольных гибридных процессорах новейшей серии Ryzen 8000G. Однако сейчас появились детали, указывающие на то, что часть чипов Ryzen 8000G значительно отличаются от других в худшую сторону. Источник изображения: AMD

Источник: 3dnews.ru