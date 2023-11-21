Мобильные процессоры Intel Lunar Lake MX получат до 32 Гбайт встроенной оперативной памяти и графику нового поколения

Крупная утечка от информатора YuuKi-AnS раскрыла подробности о будущих процессорах Intel с рабочим названием Lunar Lake MX. Эти мобильные чипы с энергопотреблением от 8 до 30 Вт, как ожидается, придут на смену серии процессоров Meteor Lake-U, которая официально пока ещё не была представлены. Источник изображений: X / YuuKi_AnS

Источник: 3dnews.ru