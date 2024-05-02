Мобильный ИИ-гаджет Rabbit R1 за $199 подвергся критике экспертов после дебюта на CES 2024

Новейший ИИ-гаджет Rabbit R1, вызвавший волну интереса на международной выставке CES 2024, после начала продаж подвергся жёсткой критике со стороны экспертов. Стоимость устройства составляет $199, но ряд технических недочётов и ограниченная функциональность вызвали серьёзные вопросы к его практической ценности. Источник изображений: rabbit.tech

Источник: 3dnews.ru