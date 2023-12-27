Моддеры спасут The Day Before от скоропостижной «смерти» — анонсирован неофициальный офлайн-режим

Серверы провального постапокалиптического сетевого шутера The Day Before от уже закрывшейся студии Fntastic отключат в следующем месяце, однако пара целеустремлённых моддеров взялась спасти игру от забвения. Источник изображения: Steam (Spell Vamp)

Источник: 3dnews.ru