«Морион» наладил в Перми серийное производство отечественных управляемых Ethernet-коммутаторов

Министерство промышленности и торговли Пермского края сообщило о том, что местный разработчик и производитель оборудования связи «Морион» организовал серийный выпуск управляемых Ethernet-коммутаторов для построения высокопроизводительных сетей связи. Организовано серийное производство коммутаторов КРМ-5960 и КАМ-3284. Устройства первого семейства относятся к моноблочному типу: они оснащены 20 портами 1GbE RJ-45, четырьмя разъёмами 1GbE RJ-45/SFP и четырьмя портами 10GbE SFP+. Диапазон рабочих температур в зависимости от модификации простирается от 0 до +50 °C или от +5 до +40 °C.

Источник: 3dnews.ru