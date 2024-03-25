Мозговой имплантат Neuralink позволил парализованному человеку играть в Mario Kart силой мысли

Компания Neuralink, основателем и владельцем которой является Илон Маск (Elon Musk), провела мероприятие с участием 29-летнего парализованного Ноланда Арбо (Noland Arbaugh), которому был вживлён её мозговой имплантат. В ходе беседы Арбо рассказал, как ему живётся с вживлённым в мозг чипом, а видео этой беседы он опубликовал в своём аккаунте в сети X. Источник изображения: YouTube

Источник: 3dnews.ru