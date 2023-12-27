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«Может показаться бесконечной»: на прохождение основного сюжета Like a Dragon: Infinite Wealth уйдёт более 70 часов непрерывной игры

С уплотнением графика релизов на крупномасштабные RPG найти время всё сложнее, но разработчиков из японской Ryu Ga Gotoku Studio это не волнует: грядущая Like a Dragon: Infinite Wealth будет самой продолжительной игрой в серии. Источник изображений: Sega
Источник: 3dnews.ru

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