«Может показаться бесконечной»: на прохождение основного сюжета Like a Dragon: Infinite Wealth уйдёт более 70 часов непрерывной игры

С уплотнением графика релизов на крупномасштабные RPG найти время всё сложнее, но разработчиков из японской Ryu Ga Gotoku Studio это не волнует: грядущая Like a Dragon: Infinite Wealth будет самой продолжительной игрой в серии. Источник изображений: Sega

Источник: 3dnews.ru