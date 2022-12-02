Mozilla купила компанию Active Replica

Компания Mozilla продолжила покупку стартапов. Помимо вчерашнего объявления о поглощении Pulse также заявлено о покупке компании Active Replica, развивающей реализованную на базе web-технологий систему виртуальных миров для организации удалённых встреч людей. После завершения сделки, о подробностях которой не сообщается, сотрудники Active Replica присоединяться в работе команды Mozilla Hubs над созданием чатов с элементами виртуальной реальности.



Источник: opennet.ru