Mozilla начала формирование ночных сборок Firefox для Linux-систем на архитектуре ARM64

Разработчики из компании Mozilla объявили о публикации официальных бинарных deb-пакетов и установочных tar-архивов, позволяющих установить ночные сборки Firefox в Linux-дистрибутивах на системах с архитектурой ARM64 (AArch64). Пакеты можно получить как через традиционную страницу загрузки, так и из специализированного APT-репозитория, созданного для Debian, Ubuntu, Linux Mint и других Debian-подобных дистрибутивов. После завершения внедрения автоматизированного тестирования ARM64-сборок в системе непрерывной интеграции планируется начать публиковать подобные сборки для бета-версий и релизов.

Дополнительно можно отметить несколько изменений, недавно предложенных в ночных сборках Firefox:

Возможность определения собственных цветовых тем для режима читателя (Reader View). Включается через параметр reader.colors_menu.enabled в about:config.

Оптимизация системы выделения памяти mozjemalloc, позволившая сократить число вызовов VirtualAlloc. В тестах Speedometer 2 и Speedometer 3 отмечается ускорение на 3.5-5% после включения нового кода с сохранением потребления памяти на том же уровне.

Включена поддержка формата Search Config V2 для изменения настроек поисковой системы.

Время запуска сокращено как минимум на 3%.

Источник: opennet.ru