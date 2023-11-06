Mozilla переводит разработку Firefox с Mercurial на Git

Разработчики из компании Mozilla объявили о решении прекратить использование для разработки Firefox системы управления версиями Mercurial в пользу Git. До сих пор проект предоставлял возможность использования Mercurial или Git на выбор разработчиков, но в основном репозитории применялся Mercurial. В связи с тем, что обеспечение поддержки сразу двух систем создаёт большую нагрузку на команды, отвечающие за сопровождение инфраструктуры, в будущем решено ограничиться применением для разработки только Git. При этом Mozilla продолжит использование сервисов Bugzilla, moz-phab, Phabricator и Lando.

Ожидается, что миграция на Git займёт как минимум 6 месяцев. Переход пройдёт в две стадии:

На первой стадии будет выполнено переключение основного репозитория проекта с Mercurial to Git, а также удалена поддержка Mercurial на компьютерах разработчиков. На данной стадии Git будет использоваться локально на системах разработчиков, а для передачи патчей для рецензирования будет продолжено применение moz-phab. Все изменения будут вначале размещаться в Git-репозитории, после чего переноситься в существующую инфраструктуру Mercurial.

На второй стадии постепенно, шаг за шагом, будет выполнена замена Mercurial на Git в инфраструктуре проекта. После окончания миграции поддержка Mercurial будет удалена.

Источник: opennet.ru