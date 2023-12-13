Mozilla представила встраиваемый в браузер AI-бот MemoryCache

Компания Mozilla опубликовала экспериментальное дополнение MemoryCache с реализацией диалоговой системы машинного обучения, учитывающей контент, к которому пользователь обращается в браузере. В отличие от других AI-чатов MemoryCache позволяет персонализировать общение с пользователем и использовать важные для конкретного пользователя данные при формировании ответов на вопросы. Код проекта распространяется под лицензией MPL. Установка в Firefox пока поддерживается только вручную в режиме «about:debugging» и требуется применения патча.

Все компоненты MemoryCache выполняются на системе пользователя и не обращаются к внешним ресурсам. В качестве базы знаний в MemoryCache задействована модель GPT4All-J, обученная на коллекциях англоязычного контента Pile (825 ГБ данных), ShareGPT (13 МБ) и Dolly (660 МБ), и доступная в вариантах с 3, 7 и 13 млрд параметров. Для работы с моделью задействован инструментарий privateGPT, оптимизированный для использования больших языковых моделей на локальных компьютерах.

Дополнение Memory Cache сохраняет просматриваемые страницы в каталоге «~/Downloads/MemoryCache», из которого затем их извлекает периодически запускаемый скрипт и передаёт в обработчик privateGPT (ingest.py) для дополнения имеющейся языковой модели. Таким образом, модель адаптируется к интересам пользователя и может использоваться для обсуждения просмотренного контента в текстовом чате с ботом. Пользователь может на естественному языке задавать боту вопросы о сохранённых страницах, например, для уточнения каких-то фактов, и бот будет формировать ответ, используя локальную модель, не обращаясь к внешним сервисам.



Источник: opennet.ru