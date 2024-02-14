Mozilla проведёт масштабную реструктуризацию, чтобы сфокусироваться на развитии Firefox и ИИ-технологий

В начале этого месяца в Mozilla, стоящей за популярным браузером Firefox, появился новый генеральный директор. Теперь же стало известно, что компания вносит ряд существенных изменений в свою бизнес-стратегию, включая сокращение штата сотрудников и уменьшение инвестиций в некоторые продукты, такие как VPN, Relay и запущенный всего неделю назад Online Footprint Scrubber. Источник изображения: Mozilla

Источник: 3dnews.ru