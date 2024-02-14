Mozilla сократит до 10% сотрудников

Компания Mozilla планирует сократить до десяти процентов сотрудников и перенаправить свое внимание на использовании технологий искусственного интеллекта в браузере Firefox.

После назначения нового руководителя компания Mozilla намерена произвести увольнения среди примерно 60 сотрудников и пересмотреть стратегию развития продуктов. Учитывая общее количество сотрудников в диапазоне от 500 до 1000 человек, это затронет примерно 5-10% персонала. Это уже четвертое крупное сокращение: в 2020 году было уволено 320 сотрудников, а в 2017 году — 50.

Ключевым направлением изменений станет внедрение технологий искусственного интеллекта в Firefox, включая интеграцию приобретенных разработок от компании Fakespot. С целью оптимизации процессов планируется объединение команд, занимающихся сервисом Pocket, созданием контента и искусственным интеллектом. Важно отметить, что сокращения не затронут Mozilla Developer Network (MDN), Mozilla Ads и Fakespot. Изменений также не затронет юридический, финансовый, операционный и маркетинговый отделы.

Среди продуктов, на которые будут сокращены инвестиции, упоминаются Mozilla VPN, сервис анонимных электронных адресов Firefox Relay, анализатор утечек персональных данных Mozilla Monitor Plus и социальная сеть Mozilla.social. Эти сервисы не будут закрыты, но количество работающих над ними сотрудников уменьшится. Mozilla Hubs, система 3D-чатов с элементами виртуальной реальности, будет полностью закрыта.

Хотя изначально на продвижение платформы Mozilla.social были выделены значительные ресурсы, анализ ситуации показал, что с поддержанием платформы справится меньшая команда, благодаря сокращению продвижения экспериментальных возможностей и фокусировке на ключевой функциональности.

Инвестиции в сервисы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, также будут уменьшены из-за высокой конкуренции в данных сегментах рынка и сложности формирования уникального предложения. Закрытие Mozilla Hubs обусловлено утратой интереса пользователей к виртуальным 3D-мирам в областях, не связанных с играми и образованием.

Источник: linux.org.ru