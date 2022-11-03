Mozilla создаёт свой венчурный фонд

Марк Сурман (Mark Surman), руководитель организации Mozilla Foundation, анонсировал создание венчурного фонда Mozilla Ventures, который будет заниматься инвестициями в стартапы, продвигающие продукты и технологии, соответствующие идеалам Mozilla и соответствующие манифесту Mozilla. Фонд начнёт действовать в первой половине 2023 года. Начальный размер инвестиций составит как минимум 35 млн долларов.

Из ценностей, которые должны разделять команды стартапов, упоминаются конфиденциальность, инклюзивность, прозрачность, доступность для людей с ограниченными возможностями и уважение человеческого достоинства. В качестве примеров соответствующих предъявляемым требованиям стартапов названы Secure AI Labs (единый реестр пациентов для организации взаимодействия при проведении медицинских исследований), Block Party (блокировщик нежелательных комментаторов для Twitter) и heylogin (менеджер паролей, использующий подтверждение с телефона вместо мастер-пароля).

Отражённые манифесте принципы:

Интернет — это неотъемлемая часть современной жизни, ключевой компонент в образовании, общении, сотрудничестве, бизнесе, развлечении и структуре общества в целом.

Интернет является глобальным общественным ресурсом, который должен оставаться открытым и доступным.

Интернет должен обогащать жизнь каждого человека.

Безопасность и приватность пользователей Интернета имеют основополагающее значение и не могут рассматриваться как второстепенные моменты.

Люди должны иметь возможность формировать Интернет и свое пребывание в нём.

Эффективность Интернета как публичного ресурса зависит от совместимости (протоколов, форматов данных, содержания), новаторства и децентрализации работы по развитию Интернета во всем мире.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом способствует развитию Интернета как общественного ресурса.

Прозрачные общественные процессы способствуют сотрудничеству, повышают ответственность и доверие.

Коммерческое участие в развитии Интернета даёт большую выгоду; при этом важно соблюсти баланс между коммерческим доходом и общественной пользой.

Увеличение общественной пользы Интернета является важной задачей, достойной траты времени и внимания.



Источник: opennet.ru