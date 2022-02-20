Mozilla введёт в строй MDN Plus, платный сервис с документацией для web-разработчиков

В рамках инициативы по диверсификации источников дохода и снижению зависимости от средств, получаемых за счёт контрактов с поисковыми системами, компания Mozilla готовит к запуску новый платный сервис MDN Plus, который дополнит такие коммерческие инициативы, как Mozilla VPN и Firefox Relay Premium. Новый сервис планируют запустить 9 марта. Стоимость подписки составит 10 долларов в месяц или 100 долларов в год.

MDN Plus представляет собой расширенный вариант сайта MDN (Mozilla Developer Network), на котором формируется коллекция документации для web-разработчиков, охватывающая поддерживаемые в современных браузерах технологии, включая JavaScript, CSS, HTML и различные Web API. Доступ к основному архиву MDM останется как и раньше свободным. Напомним, что после увольнения из Mozilla всех сотрудников, отвечавших за подготовку документации для MDN, наполнение данного сайта финансируется совместным проектом Open Web Docs, среди спонсоров которого Google, Igalia, Facebook, JetBrains, Microsoft и Samsung. Бюджет Open Web Docs составляет около 450 тысяч долларов в год.

Из отличий MDN Plus отмечается дополнительная лента статей в стиле hacks.mozilla.org с более глубоким разбором определённых тем, предоставление средств для работы с документацией в offline-режиме и персонализация работы с материалами (создание личных подборок статей, подписка на уведомления об изменении интересующих статей и адаптация оформления сайта под собственные предпочтения). На первом этапе подписка на MDN Plus будет открыта для пользователей из США, Канады, Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Новой Зеландии и Сингапура.



Источник: opennet.ru