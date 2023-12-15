Mozilla ввела в строй каталог дополнений для Android-версии Firefox

Компания Mozilla объявила о готовности инфраструктуры и каталога дополнений для Android-версии Firefox. Firefox для Android стал первым мобильным браузером, для которого доступна полноценная открытая экосистема дополнений.

В начале ноября к моменту запуска каталога планировалось адаптировать для Android-версии Firefox около 200 дополнений, но в итоге план был перевыполнен и в день официального открытия каталога для установки доступно 489 дополнений. Конечной целью является реализация поддержки в мобильной версии браузера всех имеющихся для Firefox дополнений, представленных в каталоге addons.mozilla.org (AMO).

До недавних пор в Firefox для Android поддерживалось лишь около 20 дополнений, выполняемых в основном потоке. Для того чтобы ошибки в дополнениях не влияли на стабильность браузера в Firefox для Android добавлена поддержка режима многопроцессной работы, в котором дополнения выполняются в отдельном процессе, не влияющем на интерфейс пользователя и работу со страницами в браузере. Также продолжается работа по переносу в Android-версию Firefox недостающих API для разработчиков дополнений, имеющихся в версии Firefox для настольных систем.

Разработчикам дополнений, уже поставляемых для настольной версии Firefox, рекомендовано адаптировать и оптимизировать свои продукты для работы в мобильной версии. Дополнения предлагается перевести с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener).



Источник: opennet.ru