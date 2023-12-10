MSI частично отзывает СЖО серии MAG Coreliquid E из-за бракованной помпы

Японский офис компании MSI инициировал программу по замене бракованных необслуживаемых систем жидкостного охлаждения серии MAG Coreliquid E. В них обнаружена проблема с помпой, которая сильно шумит при работе. В качестве возможного варианта MSI предлагает возврат средств за бракованный продукт. Для этого необходимо обратится в японскую службу поддержки MSI, предоставив серийный номер продукта. Источник изображения: Tom’s Hardware

Источник: 3dnews.ru