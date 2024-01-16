MSI ещё не успела выпустить приставку Claw, а уже думает над Claw 2, Claw 3 и Claw 4

В ходе выставки CES 2024 компания MSI представила свою первую портативную игровую приставку — MSI Claw. Новинка также стала первой портативной консолью на процессорах Core Ultra. Хотя новинка ещё не успела появиться в продаже, MSI уже думает над разработкой её преемников. Об этом представитель компании сообщил в интервью игровому изданию IGN. Источник изображений: MSI

Источник: 3dnews.ru