MSI лишила новые QD-OLED-мониторы серии MAG обновлений прошивки — геймеры негодуют

Решение MSI ограничить выпуск обновлений прошивки для некоторых новых моделей игровых мониторов QD-OLED вызвало возмущение игрового сообщества. В сообщении сотрудника компании в субреддите OLED_Gaming о предстоящем выходе в этом году игровых мониторов серий MPG и MAG было указано, что не все из них получат в дальнейшем обновление прошивки, в связи с чем некоторые пользователи заявили, что откажутся от покупки таких моделей. Источник изображения: MSI

Источник: 3dnews.ru