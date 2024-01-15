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MSI представила чёрно-красную GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim MLG с девушкой-драконом

Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim MLG. Отличительной особенностью новинки является красно-чёрная расцветка системы охлаждения с рисунком девушки-дракона. Ранее в том же исполнении, правда, с более компактной системой охлаждения, производитель выпустил GeForce RTX 4060. Эти карты предназначены для китайского рынка. Источник изображений: MSI
Источник: 3dnews.ru

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