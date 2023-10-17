Компания MSI представила игровые мониторы MAG 275CQRF-QD, MAG 325CQRF-QD, MAG 275CQRFX и MAG 325CQRFX. Ключевые особенности новинок — они все используют изогнутые матрицы Rapid VA с радиусом кривизны 1000R, временем отклика 1 мс (GtG), поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей и подсветкой с квантовыми точками (Quantum Dot, QD). Источник изображений: MSI

Источник: 3dnews.ru